شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر عن تعرض هايدى محمد للظلم: أعضاء تحكيم "the voice kids" مالهمش كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أمس الطفلة هايدى محمد فى برنامج " the voice kid" التى تعرضت لظلم كبير من أعضاء لجنة التحكيم على الرغم من تألقها فى أغنية "هذه ليلتى" لأم كلثوم بشكل نال إعجاب كل من سمع صوتها وأدائها، إلا أن أى من النجوم عاصى الحلانى، أونانسى عجرم، أو محمد حماقى لم يضغط لاختيار الفتاة التى حازت على إعجاب جماهير الوطن العربى، رغم قوة صوتها.

الموسيقار الكبير حلمى بكر عن رأيه فى هذا الأمر وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لم يتابع هذه الحلقة ولكنه متأكد أن هناك عدد من الأطفال ذات الأصوات المميزة تعرضوا للظلم من جانب لجنة التحكيم الذى يراها على حسب قوله "ليس لهم كلمة دلوقتى" ولكن الأمر يرجع إلى نسبة التصويت وعلى حسب ماتراه إدارة البرنامج .

وأضاف: بالنسبة لأعضاء لجنة التحكيم ماهم إلا ضيوف فقط ولكن العبرة فى النهاية ترجع إلى التصويت.

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يشار إلى أن برنامج The Voice Kids انطلق موسمه الثالث، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الاولي والثانية إثارة وتشويق مع اجمل الاصوات مع الاطفال الصغار ومازال هناك اصوات ستبهر العالم حين يصعدون علي خشبة ذا فويس كيدز.

وكانت الحلقات الأولي والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التي سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم في غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.