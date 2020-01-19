شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تعاين مواقع تصوير مسلسل "النصابين" لـ نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المخرجة كاملة أبو ذكرى فى معاينة ديكورات وأماكن تصوير مسلسل "النصابين" للنجمة نيللى كريم استعدادا لانطلاق التصوير الأيام القليلة المقبلة، ويشارك فى بطولته النجم آسر ياسين للعرض فى شهر رمضان المقبل، وننشر عدد من الصور وهى تجرى معاينات وديكورات للمسلسل قبل انطلاق تصويره، حيث أجرت عدداً من الاجتماعات المكثفة، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالسيناريو وشكل الشخصيات، بعدما استقرت على مواقع التصوير.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته الهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

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وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

مسلسل "النصابين" هو تعاون انتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.