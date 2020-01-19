شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تبدأ عام 2020 بنشاط فنى مذهل من "Grammy" إلى "Super Bowl" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ديمي لوفاتو قررت أن تجعل عام 2020 مليء بالنشاطات الفنية لكي تستعيد رونقها علي الساحة من جديد، فبعد أيام من الإعلان عن مشاركتها باستعراضات غنائية راقصة في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و المقرر إقامتها فى 26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ، كشفت النجمة ذات الـ ( 27 عام ) أنه ستقدم النشيد الوطني في بطولة Super Bowl لعام 2020 و هو الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم و من المقرر إقامته يوم الاثنين 3 فبراير المقبل.



ديمي لوفاتو ديمي لوفاتو

Advertisements

من جهة أخرى ينتظر كل المعنيين بالموسيقي و الغناء لقاء النجمة العالمية جنيفر لوبيز بالنجمة الشهيرة شاكيرا في بطولة Super Bowl لعام 2020 والتى تقام في Hard Rock Stadium بميامى جاردنز بفلوريدا .





شاكيرا و لوبيز شاكيرا و لوبيز

يذكر أن ديمى لوفاتو فاجأت الجميع بإعلانها أنها انفصلت عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون وذلك قبل أيام من احتفالات الكريسماس، وجاء إعلان لوفاتو لهذا الخبر أثناء ردها على أحد المعجبين على الـ social media، حيث أكدت المغنية البالغة من العمر 27 عاما أنها وأوستن انفصلا مفضلة "عدم ملاحقته بالتعليقات ، مضيفة أنه حقا رجل جيد، أفضل بكثير مما يراه الناس فى الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الوشوم على جسده.

و استكملت ديمى لوفاتو: "إن الانفصال صعب بالنسبة للطرفين، فقط كن لطيفا وادع لهما".