كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 02:55 مساءً - كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” المذاع على قناة الحدث اليوم عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” نادية لطفي ” .

وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية ودخولها إلى غرفة العناية المركزة .

حيث تردد إنها عانت من ضيق في التنفس بسبب سوء حالتها النفسية بعد علمها بخبر رحيل الفنانة ماجدة الصباحي والتي كانت تعتبرها صديقتها المقربة وزميلتها في أعمالها الفنية وكانتا على تواصل بشكل مستمر .

وقال أشرف زكي أن الفنانة نادية لطفي حالتها الصحية مستقرة بالوقت الحالي بعد تعرضها لوعكة صحية .. ومن المتوقع خروجها من غرفة العناية في أسرع وقت .

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