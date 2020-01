كيم كاردشيان تدرس القانون لهذا السبب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 02:55 مساءً - قالت نجمة تلفزيون الواقع الامريكية كيم كارداشيان وست إنها استكملت بنجاح عامها الأول فى دراسة القانون فيما تستعد لعرض فيلم وثائقى عن نشاطها لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

وسيعرض فيلم “Kim Kardashian West: The Justice Project” لأول مرة على شبكة أوكسجين للبث فى 5 أبريل.

وتظهر كيم كاردشيان فى الفيلم الذى تصل مدته إلى ساعتين وهى تزور سجونا وتعمل مع خبراء قانونيين لبحث أربع حالات لأشخاص يعتقدون أن الأحكام الصادرة بحقهم كانت ظالمة.

واشتهرت كيم كاردشيان بتطوير منتجات الجمال والموضة وسرد حياتها مع شقيقاتها في البرنامج التلفزيونى “Keeping up with the Kardashians”. وأصبحت مهتمة بإصلاح العدالة الجنائية بعدما ساهمت فى إطلاق سراح امرأتين من السجن.

وفى الفيلم الوثائقى الجديد، سئلت كيم عن ردها على من يقولون إنها أصبحت مهتمة بالقضية بهدف الدعاية للعلامة التجارية المعروفة التى تملكها. وقالت وست خلال حدث من تنظيم جمعية نقاد التلفزيون “أنا معتادة على الانتقاد لذلك فلا شىء يزعجنى”.

وأضافت “أركز بالفعل على القضايا والناس… لا أفعل ذلك بغرض الدعاية فأن أهتم بحق”.

وتقول كيم كاردشيان،39 عاما، إنها تواظب على دراسة القانون يوميا بما يصل فى المجمل إلى 20 ساعة دراسة أسبوعيا وإنها استكملت عامها الأول فى برنامج للتدريب المهنى مدته أربع سنوات فى كاليفورنيا. وتهدف إلى خوض امتحان المحاماة عام 2022.