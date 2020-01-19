بتغريدة على تويتر .. ” أحلام ” تحرج مدير أعمالها

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 02:55 مساءً - صرح ” نايف اليوسف ” مدير أعمال الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر تغريدة له على موقع ” تويتر ” بعدم وجود ألبوم جديد لها قائلا : ” ما في ألبوم ” .

وهو الأمر الذي أثار إستياء أحد المتابعين فرد عليه وقال : ” الرد كفيل بالقضاء على كل أمل والإجابة جاءت على هيئة امتعاض أو غضب .. للأسف لم يوفق بها نايف اليوسف القائم بإدارة أعمال الفنانة أحلام الشامسي .. هناك ردود ألطف وإجابات مسهبة احترافية أكثر مما قرأناه .. 25 عاما غير كافية لإظهار محتوى إعلامي وإداري جيد ” .

مما دفع الفنانة أحلام للخروج من أجل الرد على مدير أعمالها وتعليق المتابع قائلة : ” يا حبيبي أنا ما راح أكروت ألبومي عشان ينزل وعشان ما أحد يزعل .. شنو بتستفيد إن الألبوم ينزل وينتهي في نفس لحظه النزول لا ” .

وتابعت مشيرة إلى إنها هي التي لديها الحق فقط في الحديث عن ألبومها فقالت : ” وقلت مليار مرة محد له حق يتكلم عن ألبومي إلا أنا .. وألبومي وقت ما يكون جاهز مئة بالمئة ومن غير مجاملات راح ينزل وتدشين الألبوم في الرياض ” .