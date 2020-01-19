من إطلالة الانتقام إلى «لوك» جديد وأداء مبهج على المسرح.. أصالة مختلفة بعد الانفصال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية أصالة الجميع بإطلالة تفوح أنوثة وجاذبية في أول حفل أحيته بعد انفصالها عن المخرج والمنتج طارق العريان.

الحفل كان في أحد فنادق مصر دعماً لمحاربات سرطان الثدي، وفيه اطلّت النجمة السورية على الحضور بفستان وردي مفعم بالأنوثة، وظهرت بشعر أسقر قصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها، وهي الطلّة التي وصفها النشطاء بإطلالة الانتقام، على الغرار الوصف الذي تم إطلاقه على الفستان الأسود الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا في أول ظهور لها بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، وحازت به على اعجاب الجميع.

مفاجأت أصالة لم تتنه عند هذا الحد، حيث عادت لتظهر بـ«لوك» جديد في حفل غنائي احيته ضمن فعاليات ليالي القصيم بالمملكة السعودية، حيث بدت أكثر جاذبية بفستان أسود شديد الأناقة، في الوقت الذي تخلت فيه عن الشعر الأشقر، وعادت للون البني الداكن مرة أخرى، متزينة بماكياج قوي، وهي الطلّة التي اثارت اعجاب محبيها.

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أما في حفلها الأخير، والذي احيته في القرية العالمية بدبي، ففاجأت أصالة الحضور بـ«لوك» وردي غير تقليدي، حيث بدت فيه أكثر مرحاً، وانطلقت على المسرح بأداء مبهج، عكس تجاوزها لأزمة انفصالها عن العريان.

يُذكر أن أصالة اعلنت حديثاً انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

أصالة تحصد حالياً نجاح كليبها الجديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.