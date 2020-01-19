نانسي عجرم تقيم دعوى قضائية ضد سوري هددها بالقتل.. وزوجها إلى التحقيق مجدداً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم دعوى قضائية ضد صحفي سوري مقيم في ألمانيا يُدعى «وسيم زكور»، وذلك بعد أن هددها الأخير بقتلها أو قتل زوجها وإحدى بناتهما، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقعي فيس بوك ويوتيوب.

الصحفي قال في الفيديو إن أهل القرية التي ينتمي إليها الشاب السوري الذي قُتل على يد زوج النجمة اللبناني بعد أن اقتحم منزلهما ليلاً، لابد لأن يثأروا من الفنانة وأسرتها، وأمهل نانسي شهراً على تنفيذ تهديده، مشدداً على أن السلطات الألمانية لا يمكن أن تحاسبه لأن الجريمة ستقع في لبنان وهو يعيش في ألمانيا.

نانسي وزوجها تقدما بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار (اعصار الصحافة الثائرة) على موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب»، بوكالة المحامي كابي جرمانوس، وجاء في الشكوى: «إن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل و لحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التى حصلت في منزلهما، وإن المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته على “فيس بوك” الى تهديد الموكلة وزوجها الموكل واحدى بناتها بالقتل وذلك لاخذ الطار عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك، وقد حمل الفيديو المنشور رابط لقناته على موقع “يوتيوب” ما أدى الى انتشاره على نطاق واسع».

Advertisements

وتابع: «كذلك، أقدم المدعى عليه على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهماً إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولاً وضع السارق في موقع الضحية وايهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وانهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية، إن جميع إدلاءاته عارية عن الصحة، وما الهدف منها إلا محاولة ابتزاز الموكلان مادياً والتشهير بسمعتهما، ما يلحق بهما وبعائلتهما أشد الاضرار المادية والمعنوية».

جرمانوس ختم منطوق الشكوى بـ«جرمانوس الشكوى: «إن أفعال المدعى عليه نتطوي تحت جرائم المواد 574، 575، 578/209 ، 582/209 و584/209من قانون العقوبات، لذلك، يتخذ المدعيان صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً ومحرضاً في نشر وإعادة نشر الفيديو طالبين إحالة الشكوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ليصار إلى التحقيق معهم وإلزامهم ازالة المنشورات واحالتهم موقوفين أمام المراجع القضائية المختصة ليصار الى التحقيق معهم ومحاكمتهم وانزال أشد العقوبات بحقهم سنداً للمواد 574، 575، 578/209 ، 582/209 و584/209 من قانون العقوبات اللبناني، كما و الزامهم بالتكافل والتضامن تسديد الموكلان مبلغ وقدره /500,000/دأ (خمسمئة ألف دولار أميركي) عطل وضرر عن الاأضرار المادية والمعنوية اللاحق بهما من جراء أفعالهم الجرمية، وتدريكهم في مطلق الأحوال الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة».

من ناحية أخرى، يخضع فادي الهاشم، زوج نانسي، للتحقيق مرة أخرى، يوم الخميس المقبل، والموافق 23 يناير 2020 وذلك بعد ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عليه، الأربعاء الماضي بتهمة القتل عمداً في حالة دفاع مشروع عن النفس بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 إلى 20 سنة، ولكنها عطفتها على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه القتل كان دفاعا عن النفس.