الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تتعرض لأزمة صحية وتُنقل للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لأزمة صحية، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن تفاصيل مرضها، اثارت قلق محبيها بصورة.

عائشة نشرت صورة ظهرت فيها داخل مستشفى، وذراعها موصول بمحاليل طبية، وهي اللقطة التي اثارت قلق أصدقائها ومحبيها، حيث تهاتفوا على الصورة بتعليقات تمنوا فيها السلامة للفنانة الشابة، وسألوها عن حالتها الصحية.

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من ناحية أخرى، يُعرض لعائشة حالياً فيلم «الفلوس» الذي تشارك في بطولته أمام تامر حسني، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، نانسي صلاح، وغيرهم، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

يُذكر أن عائشة بن أحمد بدأت مشوارها المهني كعضو في فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون، والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والجرافيك والإعلان، بعدها عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات، وذلك قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.

عائشة شاركت في عدد من الأعمال المصرية، أبرزها؛ مسلسل «ألف ليلة وليلة (2015)» و«شهادة ميلاد (2016)»، بينما ظهرت لأول مرة في السينما المصرية عام 2017 في فيلم «الخلية» للمخرج طارق العريان، وفي 2018 تألقت في مسلسل« نسر الصعيد» أمام الفنان المصري محمد رمضان، وفي عام 2019، شاركت في بطولة مسلسل «أبو جبل» أمام الفنان المصري مصطفى شعبان.