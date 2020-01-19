أول ظهور لكاظم الساهر بعد شائعة وفاته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان العراقي كاظم الساهر بعد طول غياب، وذلك لأول مرة بعد شائعة وفاته التي انتشرت بشكل كبير أكتوبر الماضي.

القيصر ظهر في صورة نشرها الشاعر كريم العراقي من زيارة الساهر له في إحدى مستشفيات دبي للاطمئنان على صحته، حيث ارفقها العراقي بتعليق كتب فيه: «اليوم وانا في المستشفى في دبي زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد ازري وانا اتابع علاجي الكيمياوي الاحترازي… تحية واعتزاز».

شائعة قوية كانت قد اثيرت حول وفاة كاظم الساهر بعد إصابته بحالة تسمم، وهو ما أثار قلق فانز المطرب العراقي، حتى أنه اضطر للخروج عن صمته مؤكداً أنه بخير وصحة جيدة.

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يُذكر أن كاظم الساهر اعتذر مؤخراً عن حفل غنائي كان من المقرر أن يحييه يوم 12 ديسمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك نظراً للظروف المضطربة التي تشهدها العراق.

على جانب آخر، شائعة قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن خطيبته المغربية سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في مارس 2018.

أغنية «إلى متى» كانت آخر ما الساهر على الساحة، وهي من كلمات كريم العراقي وألحان القيصر، كما أعاد كاظم توزيع أغنية «شباب العراق» دعماً للشباب المحتجين في وطنه.