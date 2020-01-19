ماجي بوغصن تستعرض «لوك» مسلسلها الجديد.. ما رأيك فيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجهز الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن لبدء تصوير مسلسلها الجديد «أولاد آدم»، حيث غيرت من شكلها، وحصلت على «لوك» جديد.

ماجي تخلت عن الشعر الطويل، وحصلت على تسريحة شعر قصيرة، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصور لها من داخل أحد صالونات التجميل، معلقة عليها: «لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما»، حيث لاقت طلّتها اعجاب محبيها ومتابعيها، الذين أكدوا أنها بدت أكثر حيوية وأصغر عمراً بالشعر القصير، متمنيين لها النجاح والتوفيق بالمسلسل الجديد.

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يُذكر أن «أولاد آدم» تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وتشارك ماجي في بطولته أمام مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، وغيرهم.

ماجي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وذلك أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم.

على الجانب الشخصي، ماجي بوغصن متزوجة من المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة «إيغل فيلمز» وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «يارا وريان»، وقد مرت الفنانة بتجربة صعبة خلال الفترة الماضية، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالرأس، وهي العملية التي وصفتها الفنانة بالكابوس الذي تخصلت منه، والميلاد الجديد لها، حيث قالت: «لكل واحد منّا تاريخ ميلاد واحد، لكنّي أنّ أؤمن أنّ هناك تواريخ ميلاد كثيرة لكل منّا، يولد فيها من جديد، بعد مرض قوي، ظروف صعبة، حادث، محطات فاصلة، ذكرى جميلة، أنا دائماً أؤمن أنّ ثمّة ميلاد جديد للروح».