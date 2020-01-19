أول ظهور لإبراهيم شيليكول وزوجته مع مولودهما في صورة لافتة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان التركي إبراهيم شيليكول محبيه بصورة مميزة تجمعه بزوجته ميهره ومولودها الأول «علي» بعد أن أصبح عمر الأخير 40 يوماً.

الصورة سبق ونشر إبراهيم نسخة منها بنفس التفاصيل ولكن له ولزوجته من آخر جلسة تصوير استعراضية لحمل زوجته، وذلك قبل موعد ولادتها بأيام، حيث قرر الفنان التركي وزوجته التقاط نفس الصورة مع اختلاف واحد، وهو أن تضم ميهره مولودها بين أحضانها في نفس مكان تواجد بروز البطن أثناء الحمل.

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فانز إبراهيم عملوا على تركيب اللقطتين في صورة مميزة واحة، وتبادلوها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثنيين على قدرة ميهره في خسارة وزنها الزائد في وقت قياسي.

يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، وقد برر النجم التركي اختياره لاسم «علي» لمولوده قائلاً: «لقد حملت اسم «علي» في العديد من الشخصيات التي جسدتها، واصبح أمراً يجلب لي الحظ، وبالإضافة إلى أن اسم «علي» بسيط، أحب الهيبة التي يتضمنها».

من ناحية أخرى، يُعرض لإبراهيم شيليكول حالياً مسلسله الجديد «قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، كما أنه يصور فيلم إيراني تركي بعنوان «ثمالة الحب» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.