كيندال جينر وشقيقتها أمام القضاء بسبب الملابس الداخلية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن هناك صعوبات تواجه نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيندال جينر، وذلك بعيدا عن الجانب الوردي الجميل الذي نطالعه بصور عائلة كاردشيان على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث أحيانا تكون الأمور مغايرة لهذا الإطار أحيانا، إذا ما دخلنا عالمهن بالتجارة والاعمال.

وتواجه كيندال جينر وشقيقتها كيلي جينر بالوقت الحالي دعوى قضائية تتهمهما بسرقة حقوق الطبع والنشر لعدد من التصميمات الخاصة بملابس داخلية، ترجع ملكيتها لشركة تُدعى كلوبر بروس “Klauber Bros” في اكتشاف جديد لجانب مخفي خلف ديكور “كاردشيان”.

الشركة التي تعمل في تصميم الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد لغرض إنتاج الدانتيل، تقول إن الشقيقتين قد حصلتا على تصميمين دون الرجوع للمالك الأصلي.

وأكد مصدر من داخل الشركة، أن الأمر ليس اقتباسا، لكنه سرقة واضحة، حيث حرصت كل من كيلي وكيندال على بيع الملابس الخاصة التي تحمل تصميمات الشركة على منصة “نوردستروم”، وجنتا من وراء ذلك أرباحا ضخمة، وفقا لوثائق حصل عليها موقع “تي أم زد”من”كلوبر بروس” ذاتها، فيما لم يعلق المكتب الإعلامي لكلا الشقيقتين على الأمر.

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وعلى جانب أخر، قامت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الامريكية الشهيرة كيندال جينر، شقيقة العارضة العالمية كيم كاردشيان، مؤخرا، بالكشف عن قصرها الذي قامت بشرائه في مدينة بيفرلي هيلز، من الممثل الأمريكي تشارلي شين، بملبغ وصل الي 8.5 مليون دولار.

ونشرت عارضة الأزياء كيندال جينر، البالغة من العمر 24 عامًا لأول مرة صورًا ومقطع فيديو يُظهر قصرها الفخم من الداخل، لاستعراض ديكورات يوم الكريسماس، على الرغم من أنها حصلت على القصر في عام 2017، ولكنها قررت خلال الوقت الراهن الإفصاح عنه ومشاركة جمهورها صورًا له من الداخل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتم بناء القصر في عام 1991 في بيفرلي هيلز داخل مجموعة عقارات مولهولاند، على مساحة 62525 قدم مربع، وكان ملكًا للممثل الأمريكي تشارلي شين، وبعدها قامت كيندال بشرائه، ويتكون من 5 غرف للنوم و 6 حمامات، وفناء بنافورة، غرفة عرض سينمائي، وحمام سباحة، وملعب للتنس ومكتبة كبيرة.

والجدير بالذكر أن القصر كان مطليًا باللون الأصفر التوسكاني عندما كان يملكه تشارلي شين، ولكن بعد شراء كيندال له، أعادت طلاءه باللون الأوف وايت.