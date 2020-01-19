أول تعليق لرامي جمال بعد خضوعه لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري رامي جمال لعملية جراحية لم يكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

رامي نشر أول تعليق له بعد العملية عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب: « الحمد لله شكرا لكل اللي سأل ودعالي دعوة من قلبه، ربنا يتم الشفاء».

جمهور الفنان المصري تمنى له الشفاء العاجل، وسأله عن نوع الجراحة التي خضع لها، من خلال عدد من التعليقات.

مدير أعمال رامي جمال، قال، في تصريحات صحفية، إن الفنان المصري دخل المستشفى بمعنويات مرتفعة، ولكنه لم يرغب في الكشف عن العملية، مؤكدا أن الجراحة لن تؤثر على صوته ونشاطة الغنائي.

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وكشف أن الفنان المصري انتهى بالفعل من تسجيل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه في الأسواق يوم 10 فبراير المقبل.

وكان الفنان المصري رامي جمال قد كشف مؤخرا إنه أصيب بالبهاق منذ أربع سنوات، لافتا إلى أنه كان يظهر في البداية على شكل نقط صغيره متفرقة وخاصة في يديه.

وتابع أنه بدأ في تناول الكورتيزون ليخفيه، لكنه علم بعد ذلك أن هذا الدواء سيضره أكثر فتوقف نهائياً، ثم بدأ البهاق ينشتر في كل جسده دون اختفاء.

الفنان المصري كشف أن قرر الإعلان عن المرض بعد ظهوره في وجه، وذلك لأنه لن يستطيع أن يخفيه طيلة العمر.

رامي جمال تلقى دعما كبيرا من كل جمهوره ومن كل نجوم الوطن العربي بعد إعلانه عن مرضه، وطالبه الجمهور بالاستمرار في الغناء.