محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد نور بعيد ميلاد ابنته «عليا»، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

عيد ميلاد ابنة محمد نور يتوافق أيضا في نفس يوم عيد ميلاده، ونشر الفنان صور له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

علّق نجم فريق واما الموسيقي، على الصور كاتبا: “النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وأنت طيبة عقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا».

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري الذي هنأه بمناسبة عيد ميلاد ابنته وعيد ميلاده، من خلال عدد من التعليقات.

Advertisements

كان الفان محمد نور قد طرح مع أعضاء فريق “واما” أحدث ألبوماتهم الذي حمل اسم “الصيف ابتدى”. كما تم طرح كليب “شمس وبحر” للفريق، والذي يعد أول فيديو كليب يتم طرحه من الألبوم الجديد.

نور احتفل مؤخرا بعيد ميلاد توأمه علي وعمر، وكتب: «انهارده عيد ميلاد علي وعمر، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير، ربنا يحفظكم من كل شر، ويخليكم ويبارك فيكم، ويحفظ أولادكم جميعا».

محمد نور يستعد لطرح فيلم «حفيد تيتة»، والذي يعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه لفيلم «جيم أوفر» مع مي عز الدين ويسرا، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.

الفنان المصري هو أحد أعضاء فريق واما، شارك بجانب الغناء في عدد من الأعمال السينمائية وحقق نجاحا لا بأس به.