صور.. عزاء الفنان إبراهيم فرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء الفنان المصري إبراهيم فرح، مساء السبت 18 يناير، بدار مناسبات طلعت القواس بحي عابدين، في وسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد قليل من الفنانين، وهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أمير صلاح الدين، والفنان محمد علي رزق.

وكان الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ«الشيخ عبدالقادر» فد توفي يوم الجمعة 17 يناير، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

Advertisements

سارة ابنة الفنان المصري أعلنت خبر الوفاة، عبر حسابها الخاص، وقالت إن والدها تدهورت حالته خلال الساعات الماضية، ووافته المنية بالعناية المركزة.

وكان الفنان المصري انتقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته، منذ شهر أغسطس الماضي.

ويعتبر إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ العرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و”الزيبق”، وغيرها.

وقام بدور الشيخ عبدالقادر فى مسلسل الخواجة عبد القادر وأبدع فى هذا الدور المحوري فساهم في نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما، معا يعتقد الكثيرون أنه من أصل سوداني من شدة اتقانه للهجة السودانية.