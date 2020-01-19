صالح جمعة يفتح النار على الجميع في الأهلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فرض النادي الأهلي غرامة على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، وفقا للائحة بعد غيابه عن مران الفريق دون الحصول على إذن، وذلك عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

صالح جمعة كان قد اعترض على استبعاده المتكرر من قائمة المباريات من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم يتواجد اللاعب في قائمة المباريات منذ تولي فايلر المسئولية رغم عدم معاناته من أي إصابة في الوقت الذي طلب اللاعب فسخ عقده بالتراضي.

اللاعب قال في حوار له مع “في الجول”: “الكل يهاجمني الكل ينهش في لحمي ويكيل لي الاتهامات ولا أحد يعلم معاناتي وما أتعرض له، ما أتعرض له لا يطيقه أي إنسان وفضلت الصمت احتراما وتقديرا للأهلي.

Advertisements

صالح أضاف، منذ قدوم فايلر لتدريب الفريق وقتها أخبرت نفسي بأننا سنبدأ مرحلة جديدة الآن وعليّ إثبات نفسي وبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل المشاركة في المباريات، وتألقت في التدريبات بشهادة الجميع وبذلت قصارى جهدي ولكنني فوجئت بخروجي من حسابات فايلر تماما.

لاعب وسط الأهلي تابع، في البداية قلت لنفسي إنه ربما لا يهتم بي بسبب قوام الفريق الذي يتشكل من 30 لاعبا ولكن مع مرور الوقت بدأت الشعور بأن هناك شيء خاص ضدي تحديدا.

اللاعب اختتم قائلا: لا أتواجد في أي تقسيمة في المران، لا أتواجد في أي قائمة لأي مباراة، حاولت مرارا وتكرارا الصبر وتحمل هذا الوضع حتى رضيت بأقل شيء يمكن أن يتقبله أي لاعب كرة القدم، وهو المشاركة في التدريبات، على أمل تغيير ما يحدث، للأسف لم يحدث أي تغيير، بل وزادت الأمور وحدث ما لم أتخيله على الإطلاق.