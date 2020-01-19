وفاة حماة أمل رزق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة المصرية عن عمق حزنها على رحيل والدة زوجها، والتي وصفتها بوالدتها الثانية، وذلك في منشور مؤثر، نعت فيه الراحلة.

أمل كتبت: «توفت إلى رحمه الله تعالى والده العميد وائل الشريطىوحماتى وامى واغلى الناس وحته من قلبى الصبر يا رب، تشيع صلاه الجنازه من مسجد الرحمن الرحيم بش صلاح سالم فى صلاه الجمعه باكر وسيقام العزاء بمسجد الشرطه بالتجمع الخامس يوم الاحد الموافق ١/١٩ لا أراكم الله مكروة في عزيز لديكم».

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متابعو وأصدقاء وفانز الفنانة المصرية حرصوا على تقديم التعازي لأمل عبر تعليقات تمنوا لها فيها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

يُذكر أن وال الشريطي هو الزوج الثاني لأمل رزق، حيث سبق وتزوجت من المنتج المصري الراحل إسماعيل كتكت، وانفصلت عنه قبل وفاته، وقد أثمر زواجهما عن ابنتين هما «لما وفرح».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «للحب فرصة أخيرة» آخر عمل عُرض لأمل رزق، وقد شاركت في بطولته أمام اليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى