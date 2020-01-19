فن ومشاهير

جيني إسبر تهرب من البيت وتعيش قصة حب رومانسية

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الأحد 19 يناير 2020

جيني إسبر

كشفت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ أنها بدأت تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "يوماً ما" مع المخرج عمار تميم، في ثاني أعمالها هذا الموسم بعد الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة".

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وفى تصريح صحفي قالت إنها تجسد شخصية "ماريا" التي تصادف حادثاً وهي صغيرة، فتهرب من البيت وتجد نفسها بين الغجر وتعيش معهم، لكن يبقى عندها أمل بأن تجد أهلها، قبل أن تعيش قصة حب رومانسية مع شاب من الغجر (جوان خضر).

 

وأكدت أنها ستتحدث في هذا العمل الاجتماعي البوليسي بلهجة الغجر، خاصة أنها معتادة على هذه اللهجة وقد قدمتها في عدة أعمال، منها مسلسل "الطواريد".

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