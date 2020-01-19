آلات موسيقية تقليدية بتقنيات عالية.. الحاجة أم الاختراع

يطرح معرض الرابطة الوطنية لتجار الآلات الموسيقية المقام حاليا في الولايات المتحدة، عددا من الآلات الموسيقية التقليدية التي شهدت تطويرا جذريا بفضل استخدام التقنيات الحديثة.

"الحاجة أم الاختراع"، هذا ما ينطبق على آلة الهارمونيكا الرقمية التي اخترعها إيريك ليكهولم، مؤسس شركة ليكهولم السويدية للآلات الموسيقية، والذي قدمها لعشاق الموسيقى في معرض الرابطة الوطنية لتجار الآلات الموسيقية المعروف اختصارا باسم (نام).



ويقول ليكهولم إنه اخترع آلة الهارمونيكا الرقمية للعزف عليها باستخدام سماعات الأذن، كي يتجنب إزعاج أفراد أسرته وجيرانه.

ويضيف: "هذه الآلة نبعت من حاجتي للعزف في صمت، فأنا أعزف على الهارمونيكا العادية لكنها تسبب إزعاجا كبيرا خاصة بالنسبة لزوجتي وأطفالي وجيراني".

ويتابع: "لذا قررت أن أصنع هارمونيكا يمكنك العزف عليها في صمت عبر سماعات الأذن".

Advertisements

وتستخدم الآلة الجديدة 12 من حساسات الضغط، التي تشبه تلك المستخدمة في بعض الأجهزة الطبية، كي تصدر أصواتا من خلال ربطها بجهاز للمزج الموسيقي أو ما يعرف بـ(سينثيسايزر).

يركز معرض (نام) هذا العام على إبراز الآلات الموسيقية التقليدية التي شهدت تطويرا جذريا بفضل استخدام التقنيات الحديثة؛ إذ كان لعازفي الإيقاع نصيب أيضا من الاختراعات الجديدة التي يطرحها المعرض.

وقدمت شركة "فري درم" أحدث نسخة من مجموعة عزف الطبول على الهواء والمعروفة باسم (إير درام كيت)، وهي تناسب العازفين الذين يفضلون العمل في صمت.

المجموعة عبارة عن عدد من الحساسات التي تعمل بتقنية البلوتوث يتم ربطها بعصي الطبول وأقدام العازفين، ما يمكنهم من استخدام ما يصل إلى 10 مجموعات للعزف على الهواء.

ويبدأ سعر المجموعة التي تضم زوجا من الحساسات من 99 دولارا.

ويجذب (نام) آلاف الموسيقيين وعشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم لزيارته، ويتجه الآن لطرح الآلات المطورة تكنولوجيا، ويختتم المعرض المقام في مركز مؤتمرات أنهايم خارج لوس أنجلوس فعالياته الأحد.