بالصورة- بعد خطوته الجريئة، طارق سويد يحفز كل شخص يعاني من هذا الداء

بعدما صارح الكاتب والممثل طارق سويد جمهوره ومتابعيه منذ أشهر، حيث أخبرهم بخطوة جريئة منه، عن حالة صحية يمر بها، وهي داء رينو او Raynaud Disease هو اضطراب يصيب الأوعية الدموية والذي اكتشف اصابته به منذ أشهر ولكن لطالما اخفى الخبر خلف ضحكته الدائمة وتفاؤله المستمر والمتجلي في كل منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمتلئ بالايمان والمحبة والانسانية.

ومع تعرضه للاصابة من جديد، نشر طارق صورة ليده مرفقة بتحفيز لكل شخص يعاني من هذا الداء وقال: “لكل شخص يحارب داء الـ “رينود سندروم مثلي.. أمس كالعادة توقف الدم عن يدي، لكن قررت ان لا استسلم للألم، فقمت بتمارين رياضية وأكملت نهاري بشكل عادي، بعد خمس دقائق من ممارستي للتمارين عاد الدم ليجري بشكل طبيعي في يدي.. جربوا وشاهدوا كيف سترتاحون بسرعة مع التأكيد بعدم تعرض اليدين للبرد ولا تلمسوا أي شيء بارد والأهم أن لا تحزنوا أو تنزعجوا…كل الحب”.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى السلامة الدائمة لطارق سويد، ذات القلب الطيب والأخلاق العالية.

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من جهة أخرى، ينشغل “سويد” حالياً بعملين دفعة واحدة، حيث يتولّى الإشراف على المعالجة الدرامية لمسلسل “العودة” انتاج شركة ايغل فيلمز، مؤلف من ٣٠ حلقة، قصة وكتابة رائد أبو عجرم، إخراج إيلي السمعان. بطولة النجوم دانييلا رحمة، نيكولا معوّض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أسعد رشدان، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.

أيضاً يشارك طارق في دور تمثيلي في مسلسل “العودة” حيث يجسد شخصية “هشام”.

كما يعالج نص الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” الذي بدأ تصويره في تركيا وهو من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد وغيرهم.