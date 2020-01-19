آمال ماهر تعود بظهور باهت ونظرة حزينة.. حقيقة أم ترويج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر، جمهورها بنشرها فيديو تروج من خلاله لاستعدادها لطرح ألبومها الجديد.

وتفاعل الجمهور مع الخبر، خاصة أن ماهر قد مرت بظروف سيئة في الفترة الأخيرة، وانتشرت أخبار عن منعها من الظهور على الشاشات المصرية، بالإضافة لتعرضها لبعض المشاكل الأخرى.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم لخبر عودتها، لا سيما أن الفنانة المصرية تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وكانت قد قدمت العديد من الأغاني الناجحة خلال مسيرتها الفنية، فيما أطلق البعض عليها لقب "كوكب الشرق" لهذا العصر.

فيما لفتت إطلالة ماهر في الفيديو أنظار عدد من متابيعها، وأثارت العديد من التساؤلات، حيث أطلت بشكل سريع وبدت كأن ملامحها تحمل بعض الحزن، بالإضافة إلى ظهورها ببشرة باهتة، فيما بدت وكأنّ كدمات أسفل عينها.

وتساءل الجمهور حول هذه الإطلالة، حيث اعتبر البعض أنه من الممكن أن تكون ماهر قد تعمدت الظهور بهذه الطريقة، كنوع من الترويج، وأنه قد يكون ألبومها يضم عددًا من الأغاني التي تتحدث عن التعنيف.

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فيما رأى البعض أن ماهر أرادت إيصال رسالة بإطلالتها هذه، حول المشاكل والظروف السيئة التي مرت بها، وقد تكون أرادت بهذا الفيديو أن تتحدث عن نفسها، معبرين عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم والذي بحسب رأيهم قد يحمل بعض التلميحات والإشارات حول حقيقة ما مرت به الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتعتبر آمال ماهر من أبرز النجمات اللواتي حققن شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا، حيث تملك صوتًا قويًا جعلها نجمة في وقت قصير، إلا ان حياتها الخاصة كان لها تأثير سيء وسلبي على مسيرتها الفنية، نظرًا لما تحمله من إشاعات وأخبار أثارت ضجة وجدلًا واسعًا حولها.

كانت بداية ماهر الفعلية في عالم الفن بوضع صوتها على أغاني مسلسل "أم كلثوم" والذي يحكي عن قصة حياة كوكب الشرق، من بطولة الفنانة المصرية صابرين.

وتزوجت الفنانة المصرية من الملحن محمد ضياء الدين في عام 2005 وأنجبت ابنها الوحيد عمر، لكنّ هذا الزواج لم يدم طويلًا لينفصلا بعد مدة، وارتبط اسمها بإحدى الشخصيات الخليجية الشهيرة بشكل كبير.