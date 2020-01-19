عبدالمجيد عبدالله متفاجئ مما فعله ابنه.. وهكذا رد الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان الشاب محمد عبدالمجيد أراد أن يتحسس خطواته الأولى في الغناء بعيدا عن والده الفنان عبدالمجيد عبدالله تجنبا للقيل والقال، ليختار الاعتماد على نفسه في بدء مشواره الفني في عالم الغناء، وهو ما اتضح من خلال طرحه لأغنيته الجديدة "يا بختي فيك" والتي أطلقها عبر قناته على "يوتيوب".

وكشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن موقفه بعد طرح ابنه محمد عبدالمجيد لجديده الفني، خاصة وأن أغنية "يابختي فيك" أدخلته عالم الغناء للمرة الأولى في تاريخه، وقال إنه تفاجأ مما فعله ابنه، موضحا أنه لم يكن يعرف موعد تسجيله للأغنية أو متى سيطرحها حتى أن بعض المتابعين تدخل في الأمر ليقول مازحا بأن محمد عبدالمجيد هو من يعطل والده عن الاستديو بسبب حجزه له دون معرفة من حجزه.

وردّ عليه عبدالمجيد عبدالله بالقول: "أسأل عنه فالاستديو ايش بتسوي مرة أذاكر ومرة اتمرن"، كما حرص الفنان السعودي على إسداء النصح لابنه في مشواره الفني، لافتا إلى أن الطريق طويل ويحتاج للمثابرة، متمنيا له التوفيق، وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته عبر "تويتر" قائلا: "والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة".

وحرص محمد عبدالمجيد على الرد على والده بعد دعمه له بنشر والده للأغنية عبر حسابه على "تويتر"، وقال "محمد" من خلال أحد التعليقات: "ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا".

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وشارك الفنان عبدالمجيد عبدالله الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" وعلق: "محمد عبدالمجيد - يا بختي فيك (حصريًا) 2020".

فيما تفاعل الجمهور مع الأغنية وأثنوا على صوت محمد عبدالمجيد، مؤكدين أنه أخذ كثيرا من صوت والده وأكدوا أنه شخص مثابر واعتمد على نفسه واستطاع تحديد الكثير من الخيارات، متمنين له تحقيق ما يحلم به في مجال الطرب.

يُذكر أن أغنية "يا بختي فيك" تعاون فيها محمد عبدالمجيد مع الشاعر الغنائي صالح الريان الذي كتب كلماتها، ومن ألحان محمد بودله وتوزيع هشام السكران.