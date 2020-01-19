مايا رعيدي تبدأ دروس التمثيل.. هل تظهر إلى جانب تيم حسن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل تداول اسمها لتكون نجمة مسلسل "الأمير الأحمر"، إلى جانب الممثل السوري تيم حسن، أفادت مصادر إخبارية بأن ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، بدأت بالخضوع لدروس تمثيل على أيدي مختصين.

وفي التفاصيل فإن مايا التي رُشحت للدور نتيجة التشابه الكبير بينها وبين ملكة جمال الكون جورجينا رزق، تتحضر لأخذ دروس في التمثيل، خصوصا بعد أن أشار المنتج صادق الصبّاح إلى أن الأحاديث ليست دقيقة، حيث قال: "من ناحية الشبه بالشكل فهو موجود لكنه غير كاف، فالموضوع مرتبط بالأداء وطبيعة الدور وأنه ستتم اختبارات تمثيل لاختيار البطلة، وأتمنى أن تكون مايا رعيدي لأنه ليس لدي أي مانع".

مما يعني أن الشبه بين مايا وجورجينا، والذي كان السبب في ترشيحها، ليس كافيا؛ إذ إن الدور يتطلب أداء عاليا وبالتالي الخيار لم يحسم بعد من وجهة نظر شركة الإنتاج ومخرج العمل.

ومن المقرر أن تلعب مايا دور جورجينا رزق، والتي كانت زوجة المناضل الفلسطيني " أبو حسن سلامة"، إذ يروي العمل سيرة حياته، وسيمتد لما يقارب خمس عشرة حلقة، وسيتناول مراحل من حياة المناضل الفلسطيني الذي لّقب بـ "الأمير الأحمر".

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فيما سيلعب النجم السوري تيم حسن دور المناضل الفلسطيني، وذلك بعد أن نجح في وقت سابق وقدم عملا باللهجة الفلسطينية وهو التغريبة الفلسطينية الذي جسد فيه دور علي وحقق نجاحا جماهيريا ملفتا، كما أن كاريزما تيم تتناسب وكاريزما المناضل الفلسطيني؛ إذ كان يتمتع بشخصية ملفتة وجذابة.

والمسلسل من تأليف حسن سامي يوسف وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح إخوان، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على تطبيق شاهد وقناة "ام بي سي"، فيما تعمل مجموعة من الكتاب على الخروج بنص يناسب العمل وأهميته؛ إذ إن حياة المناضل "أبو حسن" كانت مليئة بالأحداث السياسية، إلا أنه وبحسب بعض الأخبار فإن العمل سيركز على حياته الشخصية والعاطفية.

يُذكر أن سلامة كان متزوجا من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي تميزت بجمالها الفائق وله منها ولد اسمه علي، بينما تزوج قبلها من الفلسطينية نشروان شريف منصور، وأنجب منها ولدين هما حسن وأسامة.