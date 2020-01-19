في عيد ميلاد أنغام تعرف على عدد زيجاتها وعمرها وسر القطيعة مع أصالة

تتميز بالصوت العذب والشخصية الهادئة وتمتلك شعبية كبيرة من المحيط للخليج، هي الفنانة أنغام التي تحتفل اليوم، الأحد 19 شهر يناير الجاري، بعيد ميلادها الـ48، فهي من مواليد برج الجدي.

تزوجت أنغام أربع مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

ثم تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري احمد ابراهيم.

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، لأن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.

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