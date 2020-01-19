حساب ريال مدريد يوثّق قبلة راموس بأغنية لهيفاء وهبي

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""الخليج 365"" من بيروت: اختار حساب "ريال مدريد" العالمي الموثّق بنسخته العربيّة على "تويتر" كلمات أغنية شهيرة للفنانة هيفاء وهبي للإحتفال بتتويج فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني في المباراة الّتي استضافتها مدينة جدة السعودية. وذلك تعليقاً على تسجيل اللاعب سيرجيو راموس للركلة الحاسمة.

وفي التفاصيل، لقد استخدم عبارة "بوس الواوا" على صورة راموس وهو يُقبّل الكأس بعد إنتهاء المباراة، لتوثيق هذه اللحظة الإستثنائية. وهو ما تفاعلت معه "وهبي" بفرح، فعلّقت على التغريدة "بقبلة وقلبٍ أحمر". من جهةٍ أخرى، شاركت وهبي مؤخراً تغريدة مثبتة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، أعلنت من خلالها انطلاقة تصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" لرمضان المقبل.

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