اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت عارضة الأزياء الأميركية كارلي كلوس، المتزوجة من جوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، أنها لم تصوت له في انتخابات الرئاسة عام 2016، ولن تصوّت له مجدداً في انتخابات عام 2020.
وجاء كلامها في حديثٍ مع المذيع آندي كوهين، عبر شبكة التلفزيون الأميركية برافو ومباشرةً عل الهواء. حيث خاطبها مستغرباً عدم التوافق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغم كونها من المحيط العائلي القريب له. فردت أنه من الطبيعي ألا يقع التوافق مع بعض الأشخاص، وخاصةً مع ترمب وشخصيته الاستقطابية
وعندما عقب سائلاً: هل أنت على نفس الضفة السياسية مع العائلة؟ أجابته: أنا متأكدة أنني لست الشخص الوحيد الذي لا يتفق مع أسرته في الشأن السياسي. لقد أدليت بصوتي كديموقراطية في عام 2016، وأعتزم فعل الشيء نفسه في عام 2020.
أما التعليقات على مقابلتها فجاءت متباينة بين من يثني على شجاعتها بإعلان موقفها وآخرون ينتقدون قرارها الاستباقي غير المبني على برنامج انتخابي مقنع للديمقراطيين، فيما تمسّك البعض بأن الديمقراطية تفرض احترام الرأي الحر مهما كان، ولكل شخص حرية التعبير والانتخاب والتقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة أزياء قريبة من ترمب: لن أصوت له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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