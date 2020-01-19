شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية على أغنية انزل يا جميل ف الساحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أنغام بعيد ميلادها، الذى يوافق اليوم 19 يناير، بالرقص على نغمات أغنية "انزل يا جميل ف الساحة"، بصحبة عدد من أصدقائها وجمهورها فى المملكة السعودية، بعد إحيائها حفل غنائى على استاد الملك عبد الله، فى مدينة القصيم، ضمن فعاليات "ليالى القصيم".

وحرص حساب محبو النجمة أنغام فى المملكة، على الاحتفال بعيد ميلادها، حيث قال أدمن الحساب على انستجرام: "كل سَنة وأنتِ أفضل مخلوق فى الكون، وكل سنة وأنتِ بخير وصحة، وكل سنة وإحنا وأحبابك حوالينك يا أحلى قلب".

واحتفل عدد من جمهور الفنانة أنغام بالمملكة العربية السعودية بعيد ميلادها، حيث حرص بعض من جمهورها على تقديم تورتة عيد الميلاد إليها على هامش حفلها الغنائى الذى أحيته مساء الجمعة الماضى، فى مدينة القصيم، واطفأت أنغام شمعة تورتة عيد الميلاد حسب ما ظهر فى مقطع فيديو تداولته صفحات معجبى أنغام على موقع إنستجرام، فيما يحل عيد ميلاد أنغام، اليوم الأحد.

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وقبل سفرها للسعودية، حرصت النجمة أنغام، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، والتي ظهرت فيها Full Makeup، وارتدت فيها بلوزة رمادى اللون، وبعدسة المصور بيلو حسين، فيما حرص عدد كبير من جمهورها، على كتابة تعليقات التي تعبر عن الإعجاب بأنغام.

وبدوره، حرص عبد الرحمن، نجل المطربة أنغام، على تهنئة والدته بعيد ميلادها الموافق اليوم 19 يناير، ونشر مجموعة صور لهما من الذكريات، ووجه لها بعض الكلمات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وقال: "كل سنة وانتى طيبة يا ملكة نفسك، بحبك من هنا للقمر والعودة".