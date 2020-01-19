شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف ساهم وحيد سيف فى شهرة الراحل يوسف عيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم، الأحد، ذكرى الفنان الكوميدى الراحل وحيد سيف، الذى يعد واحدا من الفنانين الذين تميز أداؤهم بالتلقائية الشديدة سواء فى أعماله المسرحية أو السينمائية أو المسلسلات الدرامية، وكان يمتلك قدرة على الارتجال والخروج عن النص فى مسرحياته منها "شارع محمد على، عسل وسكر وربنا يخلى جمعه".

وساهم الفنان وحيد سيف فى شهر الفنان الراحل يوسف عيد من خلال أحد المشاهد فى مسرحية "شارع محمد على"، عندما خرج وحيد سيف عن النص ووجه حديثه للفنان يوسف عيد بهد حصوله على تصفيق من الجمهور قائلا، "إنت جايب حد معاك.. ولا جايب قرايبك.. أول مرة من 4 سنين حد يعبرك ويصقف لك.. طيب أنت قاطع لحد تذاكر.. أنا زعلان عشان انت بتمثل من سنة 67 ومشتهرتش.. ده لو حمار كان اتشهر والله"، وهو المشهد الذى تسبب فى شهرة يوسف عيد كما صرح بذلك من قبل.

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وكما كان الفنان وحيد سيف مبدعا فى أدواره المختلفة بالمسرحيات، فكان متميزا أيضا فى فى العديد من الأدوار فى السينما منها، "وبالوالدين إحسانا" و"المذنبون" و"ليلية بكى فيها القمر" و"امرأة ضلت الطريق" و"المرأة الحديدية" و"رمضان فوق البركان" و"المتسول" و "الكرنك" و"الحفيد" وغيرها من الأفلام التى وصل رصيده فيها لأكثر من 100 فيلم .





وحيد سيف حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، وأثناء دراسته بالجامعة انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، حيث شارك فى العديد من المسرحيات أهمها شكسبير، حسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحانى قدم مسرحية "إنهم يدخلون الجنة" وعندما أتى إلى القاهرة عام 1968، ثم كانت بدايته السينمائية عام 1971 من خلال فيلم (زوجتى والكلب)، حيث اشتهر بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال فى السينما والمسرح وأيضًا التليفزيون وقد توفى فى يناير 2013 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 73 عامًا.