شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة مجدى الهوارى لطاقم مسرحية 3 أيام فى الساحل بعد مرور عامها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج مجدى الهوارى، على توجيه رسالة شكر لطاقم عمل مسرحية 3 أيام فى الساحل بطولة النجم الكبير محمد هنيدى، بعد مرور عامها الأول منذ بداية عرضها بيناير الماضى على مسرح كايرو شو فى مدينة السادس من أكتوبر، ونشر صورة من كواليس المسرحية مع أبطالها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

وقال الهوارى: "مشاعر متلخبطة، بعد الشكر والحب والذى منه، أحب اقول كلام اول مره أقوله، وأحب أن حضرتكم تشاركونى لحظة مهمة فى حياتى، الحمد الله عز وجل وفضل ربنا علينا اننا نجحنا كتير، بس فى مشاريع تفضل علامات فى حياتنا زى محطات الواحد يتسند عليها عمره كله وتفضل منورة كده وتنور اللى حواليها!! من والي"، مضيفًا "النهاردة عيد ميلادها السنة، وحابب اقول كلام كتير عنها حاجات محتاجة تتكتب فى كتب كانت هى وش القفص كانت هى الخبرة والبداية شافت ايام وليالى اللى هى مسرحية 3 أيام فى الساحل" ❤️❤

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وتابع المخرج مجدى الهوارى قائلًا: "أول مسرحية فتحنها من سنة واللى النهاردة بنحتفل أن مر عليها سنه من عمر CairoShow# اللى بتحتفل بـ ابنها البكرى النجم صاحب عمرى محمد هنيدى وعصابته، حبيبى بيومى فؤاد واللى أنا والفرقة قررنا يبقى وزير خارجية الفرقة ومحمد ثروت ومحمد محمود وكواليس كلها ضحك وانبساط لما يضحكونا بـعلاقتهم ببعض وافيهات شربات على صموايل وأمه ومسرحية صغيرة فى الكواليس مع بعضهم، وأحمد فتحى وامصاته اللى كلها طفولى ومها أبو عوف الديڤا اللى معانا وفى نفس الوقت مش معانا با افشتها الرهيبة وندا موسى المشاغبة اللذيذة والكهرباء الزيادة وسامية الطرابلسى المجتهدة".

وتابع الهوارى قائلًا: "بعد سنة كلها ذكريات جميلة بـضحكنا وزعلنا وفرحنا ياااااا ناس جت وناس مشيت كتير وفضلنا احنا مكملين بالحلم اللى صدقناه ومشينا وراه وحققنا والكواليس الممتعة واللحظات الجميلة لكل الشاغلين فى المسرحية، الجمهور والإنتاج والإخراج والموسيقى والأغانى والملابس والديكور والإضاءة والممثلين الثانويين والراقصين والادارة المسرحية والكنترول روم كله تعب وصدق عشان يبقى فى مسرحية اسمها 3 أيام فى الساحل مشاعر متلخبطة والله كتير أوى بين الفرح والضحك عشان نجحنا، وبين الزعل والعياط عشان هيوحشونى، لأنها فعلًا كواليس من العمر".

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يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدى، شاركت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية فى ثانى عروضها بالمملكة، وذلك لمدة 4 أيام، من 17 لـ20 أكتوبر الجارى، وبناء على طلب الجمهور السعودى، تقُرر مد عروض المسرحية بعد تحقيق أعلى إيراد فى أول ليلة من عرضها بالوطن العربى.

ويشارك فى المسرحية عددا من فنانى الكوميديا منهم: "بيومى فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحى، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسن".