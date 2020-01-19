شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لبلبة وصفية العمرى وإياد نصار وحلا شيحة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر كلا من لبلبة، وصفية العمري، وإياد نصار، وحلا شيحة، اليوم الي الكويت من أجل تكريمهم عن مجمل أعمالها وتاريخهم الفني في حفل جريدة الأنباء الكويتية بمناسبة مرور 44 عاما علي تأسيسها.

من ناحية أخرى كرمت لبلبة خلال الفترة الماضية في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الرابعة برئاسة النقيب أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، عن مجمل أعمالها وذلك تقديرا لمشوارها الفنى الكبيرما بين التمثيل والغناء.

وحضرالحفل الفنانون محمد عز وإيهاب فهمى وأيمن عزب، وذلك على مسرح النهار بشارع القصر العينى.

يذكرأن الفنانة لبلبة قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيهم مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الفنان عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية" و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التي تربي عليها أجيال مثل " ماما حبيبتي وبابا حبيبي " و"حصالتي ليها كرش"،

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وكان آخر أعمال لبلبة فيلم " كازبلانكا " من تأليف هشام هلال، وإخراج بيترميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم ضيوف شرف الفيلم هم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وكانت آخرأعمال الفنانة صفية العمري بطولة فيلم قصير بعنوان "كان لك معايا" في إطاراجتماعي رومانسي، من بطولة الفنان محمود قابيل، ومنة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وتجسد الفنانة حلا شيحة دور رسامة في فيلم " مش انا " وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية معه، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

أما النجم إياد نصارفقد انضم لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، حيث صور عددا من مشاهده كضيف شرف خلال أحداث المسلسل التى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، ليكون بذلك ثاني ضيوف شرف المسلسل بعد اسر ياسين.