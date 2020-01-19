شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى ضحية اختيارات the voice kids: نانسى وحماقى والحلانى ظلمونى وحطمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الطفلة هايدي محمد التى ظهرت فى برنامج " the voice kid" مساء أمس السبت، لظلم واضح من لجنة تحكيم البرنامج، ورغم أنها تألقت فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، بشكل لفت نظر كل من سمع الصوت والأداء بهذه الروعة، إلا أن أى من النجوم عاصى الحلانى، أونانسى عجرم، أو محمد حماقى لم يضغط لاختيار الفتاة التى حازت على إعجاب جماهير الوطن العربى"، رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصي الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، موضحة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

وأضافت الطفلة الموهوبة:" اكتشفت موهبتى فى الغناء فى حفلات المدرسة، حين كان عمرى 7 سنوات، والأن سنى 12 عام فى الصف الثانى الإعدادى، وأغنى فى أوبر دمنهور وأوبرا القاهرة، وأنا سعيدة بردود فعل الجمهور على ظهورى فى برنامج ذا فويس".

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وعن أمنية الطفلة هايدى، قالت:" نفسى أقابل الفنان تامر حسنى لأن بحبه واتمنى اقابله أغنى معاه".

يشار إلى أن برنامج The Voice Kids انطلق موسمه الثالث، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الاولي والثانية إثارة وتشويق مع اجمل الاصوات مع الاطفال الصغار ومازال هناك اصوات ستبهر العالم حين يصعدون علي خشبة ذا فويس كيدز.

وكانت الحلقات الأولي والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التي سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم في غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.