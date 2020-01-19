شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تكشف تفاصيل لقائها بسمير غانم على خشبة المسرح مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين عن تفاصيل لقائها بالفنان سمير غانم على خشبة المسرح من جديد عبر مسرحية جديدة بعنوان "الزهر لما يلعب" بعد 40 عاماً من تقديمها "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، وتحقيقها نجاحاً كبيراً، موضحة أن المنتج أحمد الإبيارى تحدث معها وقالبها وعرض عليها المشاركة فى مسرحية، فوافقت من حيث المبدأ إلا أنها طلبت قراءة النص المسرحى أولاً.



مسرحية الزهر لما يلعب

وأشارت شيرين لـ ”الخليج 365” إلى:"لما قلت لأحمد الابيارى أشوف الورق قالى أنى لو عرفتى مين اللى فى المسرحية مش هتقدرى تقولى لأ وقال سمير غانم فسعدت جداً أننا هنشتغل مع بعض تانى ليس فقط مع سمير وأنما الابيارى أيضاَ لأنى قدمت معه أكثر من مسرحية خلال مشوارى على خشبة المسرح، كما أن مخرج المسرحية هو طارق الابيارى الذى اعتبره مثل ابنى وهو متربى على ايدى".

وتابعت شيرين:"المتزوجون" لم تكن المسرحية الأخيرة التى جمعتنى بالفنان سمير غانم، حيث شاركت معه فى مسرحية "أنا مراتى ومونيكاً" ولكنى سافرت بعد ذلك إلى بيروت، وعندما جاء وقت تصوير المسرحية لم أستطع التواجد معهم ولذلك تم الاستعانة بالفنانة نرمين الفقى وقتها، وهذا هو سبب اعتقاد البعض أن "المتزوجون" هو آخر عمل جمعنا خاصة وأن المسرحيات المصرية هى التى يشاهدها الجمهور طوال الوقت بعد انتهاء عرضها على المسرح".



شيرين وسمير غانم فى المتزوجون

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وطرح المنتج أحمد الإبيارى الأغنية الترويجية لـ "الزهر لما يلعب" بصوت سمير غانم وتحمل عنوان المسرحية، وذلك قبيل عرضها فى التاسعة مساء الخميس 23 يناير الجارى بمسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم ويشارك فى بطولة المسرحية إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

سمير غانم يجسد فى مسرحيته الجديد شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.