شكرا لقرائتكم خبر عن قال لزوج ابنته بكرهك وأحب زوجته فى خناقة..أشهر مواقف يحيى العلمى بذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل يحيى العلمي أحد أهم المخرجين الذين أثروا الحياة الفنية بوضع بصمته علي أعمالاً عظيمة ما بين السينما والدراما، وتحديداً الأخيرة التي كان لها نصيب الأسد حيث أخرج قائمة طويلة من المسلسلات الدرامية التي طالما حققت نجاحاً كبيراً، ولعل أبرز تلك المسلسلات المحفورة في الذاكرة رأفت الهجان بكل أجزائه بالإضافة إلي الزيني بركات وغيرها من الأعمال.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون بخصوص المخرج يحيي العلمي هو أن زوجته فنانة مشهورة، وهي تهاني راشد التي برز نجمها في أعمالاً عديدة، كما سبق وسردت العديد من التفاصيل بخصوص الجانب الآخر من حياة المخرج الكبير أثناء حلولها ضيفة علي برنامج يقدمه سمير صبري.

كره يحيى العلمي لـ زوج ابنته

روي الفنان سمير صبري موقف طريف أثناء احياء حفل زفاف ابنة المخرج يحيى العلمي، يتمثل في أن العلمي أمسك المايك وقال بصوت عالي مشيراً لزوج شيرين ابنته : "بكرهه"، ثم كررها بعد ذلك، ليتفاجأ الجميع من هذا الأمر، .. وهي الكلمة الذي كان يقصدها نظرا لأن هذا الزوج أخذ ابنته.

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كما أكدت تهاني راشد أثناء المقابلة أيضاً أن قصة زواجها بالمخرج يحيى العلمي بدأت بخناقة عقب مشاهدته عرض مسرحي تشارك به وهو "قنديل ام هاشم" لينتقدها على الملأ، قائلاً "مين الممثلة اللي انتوا جايبينها دي وعمالة تسح بالدموع"، الأمر الذى لم تقف أمامه تهاني رشاد صامته حيث قامت بالرد عليه.