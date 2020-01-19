شكرا لقرائتكم خبر عن "الشياكة لها ناسها".. نيللى كريم تستعرض أنوثتها بفستان أبيض واسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف الفنانة الجميلة نيللى كريم، عن إطلاتها الجذابة التى تلقى تفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى، فبعد أن ظهرت فى جلسة تصوير جريئة منذ عدة أيام ارتدت فيها جاكيت عارى من منطقة الكتف وبنطلون أسود أنيق، نشرت الفنانة نيللى كريم صور جديدة على حالتها فى حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، حيث ظهرت بفستان أبيض عارى الكتف وفستان آخر أسود والابتسامة على وجهها.





وتواظب الفنانة نيللى كريم، على الظهور بشكل مستمر بملابس على أحدث صيحات الموضة، فتظهر مرة بتصميمات فساتين مميزة وأيضا ملابس أخرى تتناسب مع فصل الشتاء، وزادت نيللى كريم من ظهورها على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعد تعافيها من أزمة العملية الجراحية التى أجرتها فى الوجه منذ فترة، لإزالة ورم حميد.





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وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، قد أعلن أنه سيكرم النجمة نيللى كريم فى دورته الرابعة التى تقام فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة فى حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتى قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان إن اختيار نيللى كريم للتكريم فى دورته الرابعة يأتى لموهبتها كممثلة نجحت فى آداء العديد من الشخصيات المميزة على شاشة السينما، مضيفا: هي نموذج للفنانة المتجددة القادرة علي إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعي لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة .





وأشار عبد الخالق إلي أن نيللى كريم نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها.