أحمد سعيد عبدالغني يحيي الذكرى الأولى على وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيا الفنان أحمد سعيد عبدالغني الذكرى الأولى على وفاة والده، الفنان سعيد عبدالغني، الذي رحل عن عالمنا 18 يناير عام 2019.

ونشر أحمد صورة مجمعه في إطار واحد لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عدت سنه من غيرك يااغلي الناس بس مافيش دقيقه غبت عني، الله يرحمك ياكل حياتي".

المعروف أن سعيد عبدالغني رحل الجمعة 18 يناير2019، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن سعيد عبد الغني ولد في 26 يناير 1938، وله العديد من الأعمال الفنية المميزة، ومنها أفلام "أمير الظلام، وبخيت وعديلة، ورسالة إلي الوالي، ومهمة في تلب أبيب، وغيرها من الأعمال التي لاتنسي.

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