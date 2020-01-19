غادة نافع توجه رسالة لـ"ماجدة الصباحي:" القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رثت الفنانة غادة نافع والدتها الفنانة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

ونشرت نافع صورة لوالدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت :" إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله، رحلتي ورحل معك كل الحنان، رحلت صديقتي وحبيبتي وكأن القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشه البعاد وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني".

تابعت غادة:" وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن أرثيكي وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي أحبك وأفتقدك، رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما، رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما، رحمه الله عليكي وأطلب لك المغفرة، وأسألكم الفاتحة".

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وأكملت :" والعزاء الأحد ١٩ يناير في جامع عمر مكرم بعد صلاه المغرب، لا نرى فيكم مكروهًا".

وشيعت الجمعة جنازة الفنانة الراحلة ماجدة، من مسجد مصطفى محمود، وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم: "وائل الإبراشي، بوسي شلبي، دلال عبدالعزيز، عزت العلايلي، سمير صبري، رشوان توفيق، أشرف زكي، رانيا ياسين، دنيا عبدالعزيز، نهال عنبر، أيمن عزب، وغيرهم.

ويقام عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، اليوم الأحد بمسجد عمر مكرم.