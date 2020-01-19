رسالة مؤثرة من شذا للمتسابقة هايدي محمد بعد استبعادها من "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت المطربة شذا على أزمة المتسابقة المصرية هايدي محمد، التي تم استبعادها، أمس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "أم بي سي".

وكتبت شذا منشورًا عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" :"البنوته دي صوتها يجنن واقفتها كلها حرفيه مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي".

وتابعت شذا :"أنا كتبت للبنوته دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليليتي قولت لازم أكيد حد هيلف، وأكيد زيي كتير قالوا كده طبها هما ليهم كامل الاحترام في قرارهم، بس أنا أتعمدت أكتب ليها إن كلنا في أول طريقنا قابلتنا حاجات معاكسة ولسه بنقابل، ف ياريت تكون دي نقطة انطلاق جديدة ودافعة ليها، تخليها تتحدى وتركز إنها تكون موجودة ونشوفها كمان كام سنه من نجوم الوطن العربي، صوتك حلو جدا يا هايدي".

وغنت هايدي خلال الحلقة أغينة "هذه ليلتي" للراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها وأدائها المتميز إلا أنه لم يلتفت لها جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

Advertisements

وفوجئ جمهور برنامج "”The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.