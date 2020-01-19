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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد الموزع الموسيقي زيزو فاروق استعداده للتكفل بتقديم أغنية للطفلة هايدي محمد المتسابقة في برنامج The Voice Kids، من مصر، التي شاركت في ثالث حلقات مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من البرنامج، ولم يتم اختيارها من قبل المدربين الثلاثة محمد حماقي، ونانسي عجرم وعاصي الحلاني، وحذفت الفيديوهات الخاصه بمشاركتها.
وكتب زيزو: "معلش يا حبيبتى كملي فى الأوبرا هى أفيد ليكى من البرامج دي، والله لو واحد منهم غناها ما هيعرف يغنيها كده، والله الواحد بيزعل من الحاجات دي، اتعلموا إزاي متكسروش قلب الأطفال الموهوبة، أقسم بالله لجنة كنافة بالمانجا".
وأضاف: "اللي يعرف مكانها أنا هعملها أغنية كاملة ومتكفل بكل تكاليف الأغنية، واللى يقدر يساعد أي حد موهوب من زمايلى ميترددش... والله دى حاجة مش هتكلفنا كتير خالص".
هايدي غنت "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين، و تم حذف فيديو مشاركتها من قناة The Voice Kids على YouTube وصفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو ما أثار جدلا بين جمهور البرنامج الذي عبر عن الاستياء من عدم اختيارها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجد البعض أنها تعرضت لظلم؛ لأنها لم تأخذ فرصة رغم موهبتها الواضحة، وأنها من الأصوات التي تستحق التواجد والاستمرار في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استبعادها من The Voice Kids وحذف فيديوهاتها.. مفاجأة لـ"هايدي محمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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