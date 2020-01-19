تراند اليوم : ممثل مصري يوجه رسالة مؤثرة لوالده النجم الشهير

أحيا الممثل المصري، أحمد سعيد عبد الغني، الذكرى الأولى لرحيل والده بعبارات مؤثرة.

وكتب "أحمد" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "عدت سنة من غيرك يا أغلى الناس بس مافيش دقيقه غبت عني. الله يرحمك يا كل حياتي".

وتوفي عبدالغني عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقدم عبد الغنى العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، و"حبك نار"، ومسجل خطر"، وحبيبي دائمًا".

كما شارك فى العديد من المسلسلات بينها "الفرسان" و"الثعلب"، و"رد قلبي"، و"شمس الأنصاري"، و"أولاد الليل".

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وولد الفنان الراحل في 23 يناير 1938، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1958.

بدأ حياته في الصحافة بجريدة "الأهرام"، ومنها إلى الفن حيث بدأ في المسرح عام 1973.

مثل للتليفزيون عددًا من السهرات والمسلسلات التليفزيونية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "العصفور" عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم "المذنبون"، وبعدها توالت أعماله.



وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون 1996. وكانت آخر أعماله مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هانى إسماعيل.

