هكذا ردت زينة على سؤال يتعلق بأحمد عز.. شاهد!

رفضت الفنانة المصرية زينة الرد على أسئلة الصحفيين في قضيتها ضد أحمد عز والمحاكمات القضائية بينهما معتبرة أن الموضوع خاص بالنسبة لها ولا تريد الإفصاح عن أية تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية. وقالت زينة على هامش تكريمها في ختام مهرجان كازا آرت في المغرب، بشأن زوجها أحمد عز:” هذه أمور خاصة لا نتحدث فيها، وأنا لم أحضر للمحكمة وإنما جئت للمهرجان والتكريم والتحدث عن الفن”. وأضافت:” أنا لا أتدخل بالحياة الخاصة للآخرين ولا أريد من أحد التدخل في حياتي الخاصة، وليس مسموحا أسئلة تتعلق بالقضية مع أحمد عز، وموافقة على الإجابة عن أية أسئلة غير هذا الموضوع”.

واعتاد الاثنان على مواجهة بعضهما في المحاكم لمدة وصلت لأكثر من خمس سنوات، قضاياهما بدأت بدعوى إثبات نسب تلتها قضية خلع ثم قضية نفقة لولديهما. وكان آخر موقف قد وقع بشأن القضية هو الشجار الذي حصل بين شقيقة زينة وأحمد عز، فبينما كان عز جالسا في مقهى بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، دخلت ياسمين، شقيقة زينة، واقتربت من الفنان المصري، وقالت له: “حلفت لو شُفتك هضربك” (أقسمت بأن أضربك إذا رأيتك)، ثم حاولت التعدي عليه فتصدى لها، وتطور الأمر بينهما إلى شجار تدخلت فيه زينة أيضا، ووصل الأمر إلى المحكمة للبت فيه.

وبحسب رواية زينة وشهودها في المحكمة، فإن عقد قرانها على أحمد عز كان في عام 2012 في فيلا أختها نسرين الواقعة في مدينة الرحاب.

وقام عز وفق الشهود بإخراج عقدين دوَّن فيهما بياناته وبيانات زينة وأعطاها مهرا قيمته جنيه واحد، مؤكدا أن هذا يعد زواجا على سُنة الله ورسوله، وأنه سوف يقوم بتوثيق الزواج فور تعافي والده من مرضه.

ووفقا لشهادة صديقة زينة، فقد منع عز التصوير في الحفلة الصغيرة، بحجة أنه لا يريد أن يعلم أحد بالأمر قبل إقامة حفل زفاف ضخم. يذكر أن زينة احتفلت بتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية؛ إذ تواجدت فى المغرب بأول زيارة لها هناك قبل أيام قليلة، للمشاركة فى فعاليات المهرجان برفقة الفنان محمد حماقى الذى تم اختياره كأفضل مطرب مصري وعربى، وتسلم أيضا جائزته بفعاليات المهرجان الذي استضافته المغرب في مدينة الدار البيضاء “كازابلانكا”. وحرصت الفنانة في احتفالها على مشاركة الجمهور مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء تكريمها وتقديمها من قبل مقدمة الحفل، إضافة إلى بعض الصور التي جمعتها مع حماقي ومدير أعماله حمدي بدر، على هامش حفل توزيع الجوائز بمهرجان كازا آرت، فيما تلقت التهنئة بهذا التكريم من عدد من النجوم بينهم الفنان تامر حسني، الذى قال لها: “مبروك يا قمر”، فى تعليقه على صورتها خلال المهرجان.