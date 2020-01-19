زوج مها محمد يفاجئها بهدية باهظة وغير متوقعة بمناسبة عيد زواجهما!

شاركت الفنانة الكويتية مها محمد متابعيها علي السوشال ميديا، المفاجأة التي أعدها لها زوجها بمناسبة عيد زواجهما، من خلال نشر نقطغ فيديو عبر ستوري “إنستغرام” الخاص بها، حيث ظهر زوجها وهو يصطحبها إلى إحدى الشركات العقارية بالكويت، لكي يكشف عن مفاجأته، وهي شراء فيلا لها في إحدى المنتجعات بألمانيا خاص بالخليجيين فقط، مشيرا إلى أنه اختار ألمانيا لأن موقعها متميز وقريبة من أغلب الدول التي يفضلان السفر إليها في أوروبا. وأعربت مها عن سعادتها البالغة بهذه المفاجأة، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة بتصميم هذا المنتجع، بالإضافة إلى صورتها أثناء توقيع العقد. وكانت مها محمد متابعيها قد استفزت عدد من متابعيها على مواقع التواصل بعدما نشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات “، تستعرض من خلاله شرائها لشنطة “هملايا هيرمس” ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير.

وعلقت الفنانة الكويتية، قائلة: “أهم شنطة بالعالم.. وأحب أوريكم الشنطة التانية وديه الشهادة بتاعتها.. لأن في بعض المطارات بأوروبا إذا ما معك الشهادة يوقفنك، لأنه مو أي أحد يشيلها”. وكانت قد نشرت الفنانةُ الكويتيةُ مها محمد، منذ عام لأول مرة فيديو يجمعها بزوجها الثاني رجل الأعمال “محمد” والذي كانت تتكتّم على ذكر أية تفاصيل عن هويته أو حياتهما منذ زواجهما عام 2016. وظهرت مها محمد بالفيديو مع والد طفلتها “مها” خلال تصويرهما حلقةً من أحد البرامج التي تُذاع على اليوتيوب ليتحدثا لأول مرة عن حياتهما. وكشفت المذيعة والممثلة الكويتية أنها قرّرت ظهور زوجها معها لأول مرة حتى تكيد بعض الناس، قائلةً: “في ناس وايد أحب أكيدهم أحب أجلطهم.. يا جلطاهم يا جلطاهم”. وأضافت مها محمد: “محمد أنت مو صامت أنت تصمت تصمت ولو طلعت ياما منك وياما من لسانك”.