كاظم الساهر لـ تركي آل الشيخ: الله يبشرك بالخير وترجع بألف سلامة

دعم المطرب كاظم الساهر، المستشار تركي آل الشيخ في أزمة مرضه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "كاظم" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "الله يبشرك بالخير و يعافيك و يديم عليك الصحة ابوناصر و ترجع بألف خير و عافية و سلامة".
وكان كتب تركي في تدوينة عبر حسابة قائلًا : " أنا بحب الناس.. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس.. أكبر غنيمه.. اللي لهم عندي.. مودة وتقدير.. وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه.. أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير.. واعتز
ويشار إلى أن يجري المستشار تركي آل الشيخ عملية جراحية، دقيقة بإحدى الدول الأوروبية، وحرص تركي على عدم الكشف بطبيعتها، وذكرت مصادر مقربة بأن أوجاعه تمتد من رأسه حتى قدميه.
ويرافق تركي ويشرف على حالته الصحية طاقم طبي متاكمل من أوروبا وأمريكا.
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