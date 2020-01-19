بعد مرور عام على عرضها.. مجدي الهواري يوجه رسالة لفريق عمل 3 أيام في الساحل

وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة حب وشكر لفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "الهواري" عبر حسابة قائلًا : "مشاعر متلخبطة.. بعد الشكر والحب والذي منه.. أحب اقول كلام اول مره أقوله، وأحب ان حضرتكم تشاركوني لحظة مهمة في حياتي، الحمد الله عز وجل وفضل ربنا علينا اننا نجحنا كتير.. بس في مشاريع تفضل علامات في حياتنا زي محطات الواحد يتسند عليها عمره كله وتفضل منورة كده وتنور اللي حواليها !! من و الي" .

وتابع: "النهاردة عيد ميلادها السنه.. وحابب أقول كلام كتير

عنها حاجات محتاجة تتكتب في كتب كانت هي وش القفص كانت هي الخبرة والبداية شافت أيام وليالي اللي هي مسرحية ٣ايام في الساحل".

وأضاف : "أول مسرحية فتحنها من سنه واللي النهاردة بنحتفل ان مر عليها سنه من عمر كايرو شو اللي بتحتفل بـ ابنها البكري النجم صاحب عمري محمد هنيدي وعصابتة حبيبي بيومي فؤاد واللي أنا والفرقة قررنا يبقي وزير خارجية الفرقة و محمد ثروت ومحمد محمود وكواليس كلها ضحك وانبساط لما يضحكونا بـعلاقتهم ببعض".

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واستكمل حديثة قائلًا : "وافيهات شربات علي صموايل وأمه ومسرحية صغيرة في الكواليس مع بعضهم وأحمد فتحي وامصاته اللي كلها طفولية ومها ابوعوف الديڤا اللي معانا وفي نفس الوقت مش معانا باافشتها الرهيبة وندا موسي المشاغبة اللذيذة والكهربا الزيادة".

وأضاف : "وسامية الطرابلسي المجتهدة بعد سنة كلها ذكريات جميلة بـضحكنا وزعلنا وفرحنا ياااااا ناس جت وناس مشيت كتير وفضلنا احنا مكملين بالحلم اللي صدقناه ومشينا وراه وحققنا والكواليس الممتعة واللحظات الجميلة لكل الشاغلين في المسرحية.. الجمهور والإنتاج والإخراج والموسيقي والأغاني والملابس والديكور والإضاءة والممثلين الثانويين والراقصين والإدارة المسرحية والكنترول روم كله تعب وصدق علشان يبقي في مسرحية اسمها ٣أيام في الساحل".

وأختتم حديثة قائلًا : "مشاعر متلخبطة والله كتير أوي بين الفرح والضحك علشان نجحنا.. وبين الزعل والعياط علشان هيوحشوني لأنها فعلاً كواليس من العمر".