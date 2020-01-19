بالفيديو البرومو الدعائى لمسلسل مملكة ابليس لغادة عادل و إيمان العاصي ورانيا يوسف

ايمان العاصي : دوري بمملكة ابليس مفاجأة للمشاهدين واجواء المحبة سادت مشاهد التصوير

أعربت أميرة الدراما ايمان العاصي عن سعادتها بمشاركة النجمة غادة عادل بمسلسل مملكة ابليس ، مشيدة بروح المحبة والتعاون بين فريق العمل والتي كانت غالبة علي مشاهد تصوير أحداث المسلسل .

واضافت بأن دورها في المسلسل جديد ومختلف ، وهي

شخصية مركبة لأول مرة تقوم بتقديمها ، وأخذت منها مجهود كبير للتحضير لها اثناء التصوير

ويذكر ان الشركة المنتجة لـ مسلسل "مملكة إبليس" قد طرحت الإعلان التشويقي الاول للمسلسل، تمهيدًا لعرضه في شهر فبراير المقبل عبر منصة "شاهد دوت نت".

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مسلسل "مملكة إبليس" فانتازيا شعبية عبر أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية .

مملكة ابليس بطولة غادة عادل، و إيمان العاصى ، وصبري فواز، وأحمد داوود، ورانيا يوسف ، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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