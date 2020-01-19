أحيا الفنان أحمد سعيد عبدالغني ذكرى وفاة والده سعيد عبدالغني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتب أحمد عبر حسابة قائلًا: "عدت سنة من غيرك يا أغلى الناس بس مافيش دقيقة غبت عني.. الله يرحمك يا كل حياتي". يا كل حياتي". يذكر أنه كان رحل عن عالمنا الفنان القدير سعيد عبدالغني، 18 يناير عام 2019، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعيد عبدالغني يُحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.