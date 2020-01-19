بالصور.. رسالة محمد محمود عبدالعزيز لأحمد السبكي في عيد ميلاده

أحتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد المنتج السينمائي أحمد السبكي في منزله، وسط عدد كبير من نجوم الفن، من بينهنم الفنانة دلال عبدالعزيز الذي يتزامن عيد ميلادها في نفس الفترة.



نشر محمد عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

صورة جمعته بالمنتج أحمد السبكي و دلال عبدالعزيز، ايمي ودنيا سمير غانم، حسن الرداد، محمود الليثي، حمدي الميرغني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد سعد، وكريم عفيفي، وغيرهم.وعلق علي الصورة قائلًا: "احلى كل سنه و انت طيب لأحلى عم أحمد السبكى و احلى كل سنه و انتى طيبه لأحلى دلال عبدالعزيز ربنا يخليكوا لينا و عقبال مليون سنه و انتوا فى احسن صحه و احسن حال ان شاء الله.. و يا رب دايما يا عم احمد مجمعنا كده.. اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".