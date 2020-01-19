الليلة.. "البخيل" على مسرح أوبرا ملك في رمسيس

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم العرض المسرحي "البخيل"، اليوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٠، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة ٢٠ جنيهًا.

يشار إلى أن العرض تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل

الذى يسعى دائمًا للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

يذكر أن "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى،

محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.