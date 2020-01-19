خاص الفن- سارة ابي كنعان تعيش قصة حب من طرف واحد

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة اللبنانية ​سارة ابي كنعان​ الى فريق عمل مسلسل "دانتال" بطولة الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثل السوري ​محمود نصر​ كما سبق وذكرنا في خبر سابق.

وقد علم موقع "الفن" ان سارة تقدم دوراً جميلاً وقريباً لقلب المشاهد، إذ تجمعها بإحدى الشخصيات قصة حب من طرف واحد، كما تجمعها بعدها علاقة صداقة مع سيرين والبنات في "دانتال".

يذكر أن مسلسل "دانتال" من انتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج ​جمال سنان​.

وأفيد أن أعمال التصوير ستنطلق في الشهر الجاري تحت إشراف المخرج السوري المثنى صبح، والتحضيرات تسير من قبل الشركة لاتمام ما يلزم لانطلاق هذا العمل من بيروت.

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