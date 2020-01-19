ميرنا وليد - بيروت - بعد أن بدأت تحضيراتها بشكل مبكر، علم موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "​العربجي​" قررت تأجيل تصوير العمل إلى أجل غير مسمى لعدة أسباب، أهمها ارتباط نجميه ​سلوم حداد​ و​كاريس بشار​ بأعمال أخرى.

فالاثنان يصوران حالياً مشاهدهما في مسلسل "سوق الحرير"، إضافة إلى أن سلوم حداد انضم بشكل رسمي إلى أبطال مسلسل "دانتيل" مع المخرج المثنى الصبح وإلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، علماً أنه انتهى في وقت سابق من تصوير مشاهده في مسلسل "المنصة".

ومن المتوقع وفي حال قررت الشركة المنتجة البدء بالتصوير أن يشارك في العمل أيضاً كلاً من باسم ياخور وديمة قندلفت.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - سلوم حداد وكاريس بشار يؤجلان تصوير "العربجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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